Strade verde e strutture pubbliche | il Comune vara un nuovo accordo quadro sula manutenzione

Il Comune ha firmato un nuovo accordo quadro per la manutenzione di strade, aree verdi e strutture pubbliche. L’obiettivo è utilizzare uno strumento predittivo e proattivo che consenta di gestire in modo più efficiente sia le attività ordinarie che quelle straordinarie, eliminando la frammentazione dei singoli appalti e centralizzando le operazioni di intervento. La decisione interessa diverse aree di competenza dell’ente pubblico e mira a migliorare l’efficacia della manutenzione.