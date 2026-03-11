Strade verde e strutture pubbliche | il Comune vara un nuovo accordo quadro sula manutenzione

Il Comune ha firmato un nuovo accordo quadro per la manutenzione di strade, aree verdi e strutture pubbliche. L’obiettivo è utilizzare uno strumento predittivo e proattivo che consenta di gestire in modo più efficiente sia le attività ordinarie che quelle straordinarie, eliminando la frammentazione dei singoli appalti e centralizzando le operazioni di intervento. La decisione interessa diverse aree di competenza dell’ente pubblico e mira a migliorare l’efficacia della manutenzione.

Un unico strumento predittivo e proattivo per rivoluzionare la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni pubblici, dicendo addio alla frammentazione dei singoli appalti. La Giunta comunale di Modena ha approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo Accordo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

