Secondo un’analisi di Facile.it e Pratiche Auto Online, in Italia il costo annuo per mantenere un’auto richiede l’impegno di due stipendi medi. Lo studio ha calcolato le spese complessive sostenute dai conducenti nel corso di un anno, evidenziando quanto questa voce rappresenti un’esigenza economica significativa per molte famiglie. I dati riflettono le spese legate a tasse, carburante e assicurazioni.

Ogni anno milioni di italiani affrontano le spese necessarie per poter utilizzare la propria automobile. Che si tratti di appassionati o meno, le voci principali che compaiono sul conto di ogni proprietario d'auto sono RC Auto, bollo, revisione, carburante, usura e manutenzione. Un'analisi realizzata da Facile.it in collaborazione con Pratiche auto online ha risposto all'enigma che a questo punto è lecito porsi: "Quanto costa mantenere un'automobile?". La ricerca, condotta su un campione di oltre 18.000 preventivi realizzati su tre diversi profili di automobilisti, ha dimostrato che il costo medio annuo che i guidatori devono sostenere è di 4.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mantenere un'auto, in Italia servono due stipendi

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