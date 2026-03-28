Quanto costa mantenere un’auto | tutti i costi annuali?

In Italia, possedere un’auto implica una serie di spese annuali che comprendono costi fissi e variabili. Le spese più comuni sono il carburante, l’assicurazione, la manutenzione e le tasse di possesso. I costi possono variare in base a diversi fattori, come il tipo di veicolo e l’utilizzo, influenzando così il bilancio complessivo di chi possiede un’auto.

Possedere un’auto in Italia comporta una serie di costi fissi e variabili che, sommati, possono sorprendere. Il costo medio annuale si aggira tra 4.000 e 6.000 € per una vettura di segmento medio, ma la cifra varia enormemente in base al tipo di auto, alla zona di residenza e allo stile di guida. Ecco tutte le voci da considerare. Carburante: la spesa più pesante. Il carburante rappresenta circa il 30-40% del costo totale di gestione. Con una percorrenza media di 15.000 kmanno: Benzina (1,75 €L, consumo 6 L100 km): circa 1.575 €anno. Diesel (1,65 €L, consumo 5 L100 km): circa 1.237 €anno. GPL (0,70 €L, consumo 8 L100 km): circa 840 €anno. Elettrica (0,30 €kWh, consumo 16 kWh100 km): circa 720 €anno (ricarica domestica). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Quanto costa mantenere un’auto: tutti i costi annuali? Articoli correlati Quanto costa mantenere un animale domestico, costi più alti per i caniL’aumento generalizzato del costo della vita ha inciso anche sulle spese legate alla cura e al mantenimento degli animali domestici. Quanto costa mantenere gli animali domestici in Italia?Vivere con un amico a quattro zampe è un’esperienza che arricchisce la vita, ma i dati più recenti confermano che incide sempre di più anche sul... AREE CAMPER IN ALTA VALTROMPIA - COME OSPITARE IL TURISMO ITINERANTE - REGISTRAZIONE INTEGRALE Una selezione di notizie su costa mantenere Temi più discussi: Noleggio lungo termine 2026: perché conviene più che mai con i costi auto in aumento; Il segreto della Panda: il design di Giugiaro che tagliò costi e manutenzione; Bollo auto: cos’è, come si calcola, scadenza, novità 2026 e pagamento; Manutenzione fotovoltaico: Otovo Care arriva in Italia, da 9 euro al mese. Quanto costa mantenere un’auto in Italia nel 2026: tutte le spese da sostenereQuando si decide di acquistare un'auto, l'attenzione si concentra quasi sempre sul prezzo di listino, sull'eventuale rata mensile del finanziamento, ... ilsipontino.net Giornata Nazionale del Gatto, quanto ci costa mantenere un micio oggi: quasi 150 euro in più nel 2025Il 17 febbraio in Italia si celebra la Giornata Nazionale del Gatto, ma vivere con un felino domestico sta diventando sempre più costoso. Secondo un'indagine recente, nel 2025 mantenere un gatto in ... fanpage.it Quanto costa un camino in marmo facile da mantenere Scopri il prezzo medio per un camino in marmo facile da mantenere. Prezzi 2025. Preventivi gratuiti - facebook.com facebook