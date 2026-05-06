Manila Lazzaro, ex Miss Italia di 48 anni, ha annunciato di aver deciso di interrompere i tentativi di fecondazione assistita a causa delle sofferenze fisiche e psicologiche che ha affrontato nel percorso. La donna ha sempre desiderato avere un figlio dal secondo marito, ma ha scelto di non proseguire con le procedure mediche. La decisione è stata comunicata attraverso i social e i mezzi di informazione.

Manila, 48 anni, è già madre di due ragazzi, Nicolas e Francesco Pio, avuti dal suo primo marito, l’ex calciatore Francesco Cozza. Tuttavia dopo le nozze con Stefano Oradei, sposato nel maggio 2024, più volte aveva espresso il desiderio di allargare la famiglia: «Ho deciso di lottare per avere un figlio a 46 anni. Non è semplice ma con il mio compagno stiamo facendo delle visite e non ci sono ostacoli. E se con i metodi tradizionali non dovessi riuscire ad avere una gravidanza, siamo pronti ad affidarci alla scienza», aveva detto dopo il matrimonio col ballerino in un'intervista. Aggiungendo: «Sto qui con l’uomo della mia vita, sento di avere quello che ho sempre cercato, l’amore, e voglio di nuovo diventare mamma».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Manila Lazzaro rinuncia alla fecondazione assistita: «Troppe sofferenze fisiche e psicologiche»

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