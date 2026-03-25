Meno della metà delle coppie che desiderano avere un figlio riesce a accedere alla fecondazione assistita. Le liste d’attesa e le difficoltà emotive rappresentano ostacoli significativi, mentre il limite di tempo imposto dall’età contribuisce a ridurre le possibilità di successo. La combinazione di questi fattori rende complesso il percorso per molte persone che cercano di realizzare il proprio progetto di genitorialità.

Questione di tempo: quello anagrafico, ma anche quello rappresentato da ostacoli emotivi e liste d’attesa che ritardano l’accesso ai centri che si occupano di fecondazione assistita. Un problema anche sociale nell’Italia che invecchia. “In 10 anni il declino demografico ha portato a 1.400.000 neonati in meno, come se fosse sparita la città di Milano”, ha detto Cinzia Castagnaro, ricercatrice Istat, nel corso di un incontro a Roma. “Negli ultimi decenni la genitorialità in Italia si è spostata in avanti, con un’età media al primo figlio di 32 anni per le madri – la più alta d’Europa – e una crescente incidenza di nascite da donne over 40. La fecondità bassa e tardiva rende il nostro Paese un caso di studio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tempus fugit, perché meno di 1 coppia su 2 accede alla fecondazione assistita

Articoli correlati

Lucrezia Lando: “Sogno una figlio con Lorenzo Tano. Se non dovesse arrivare, penserò alla fecondazione assistita”Lucrezia Lando sogna di costruire una famiglia con Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, a cui è legata da circa 2 anni.

Fecondazione assistita a Bologna, tra pubblico e privato: come funziona e quanto costaA Bologna la procreazione medicalmente assistita (Pma) è un percorso di cura che attraversa pubblico e privato: ospedali, centri accreditati e...