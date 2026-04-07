Tre studenti di 18 e 20 anni hanno avuto un malore durante un'escursione sul Monte Brusò, nel comune di Tramonti di Sotto, oggi, martedì 7 aprile. Mentre mangiavano un panino, uno di loro ha iniziato a sentirsi male e si è aggravato, portando all'intervento del 118. Due di loro sono stati trasportati in ospedale, con uno che presenta sintomi gravi. La dinamica dell'episodio è ancora in fase di accertamento.

TRAMONTI DI SOTTO (PORDENONE) - Tre studenti di 18 e 20 anni hanno accusato un forte malore mentre stavano facendo un'escursione sul Monte Brusò oggi, martedì 7 aprile, alle 14.40. Due di loro, poco prima di rimettersi in cammino, hanno mangiato un panino preso nello stesso locale e che, secondo i soccorritori, sommato allo sforzo fisico, potrebbe essere la causa del malore. Il panino, infatti, potrebbe aver procurato un'intossicazione alimentare: il ragazzo che non lo ha mangiato e che ha chiamato i soccorsi, stava bene. I soccorsi Sul luogo in cui si trovavano i tre studenti sono giunti l'elisoccorso regionale e un'ambulanza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Studenti mangiano un panino durante l'escursione e si sentono male davanti all'amico che era con loro: portati in ospedale, uno ha dei sintomi gravi

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Mangiano un panino, poi il malore: scattano i soccorsi per due giovanissimiDue studenti soccorsi sull’Alto Friuli per malore durante escursione sul Monte Brusò, trasportati con elisoccorso e ambulanza. nordest24.it

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Due studenti soccorsi sull’Alto Friuli per malore durante escursione sul Monte Brusò, trasportati con elisoccorso e ambulanza. #Friuli #Pordenone #Cronaca #Inprimopiano x.com