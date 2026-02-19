Allarme al Liceo Stendhal di Milano | 12 bambini si sentono male in sala mensa

Al Liceo Stendhal di Milano, dodici studenti si sono sentiti male durante la pausa mensa, probabilmente a causa di un problema alimentare. La scuola si trova in via Laveno, dove sono intervenuti immediatamente i soccorritori, tra cui vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine. Per sicurezza, l’edificio è stato evacuato. I bambini sono stati portati in ospedale per accertamenti, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. La scuola rimane chiusa fino a ulteriori verifiche.

Nella scuola francese di Milano, 12 bambini delle elementari si sono sentiti male dopo che qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino nella sala mensa.