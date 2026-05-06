È iniziato il press tour promosso dalla Fondazione Re Manfredi, chiamato Manfredonia Experience. La manifestazione coinvolge giornalisti e rappresentanti dei media, che si spostano nel territorio del Gargano per conoscere le iniziative e le attrazioni locali. L'evento si svolge nella città di Manfredonia e proseguirà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di promuovere le peculiarità della zona.

Manfredonia Experience prende il via: comincia ufficialmente il press tour promosso dalla Fondazione Re Manfredi, che ha diramato il seguente comunicato stampa. Manfredonia Experience è anche un’iniziativa turistica nata per promuovere il territorio pugliese attraverso il turismo attivo. L’obiettivo principale è valorizzare attività all’aria aperta come il trekking, il ciclismo e le immersioni, trasformando Manfredonia in un punto di partenza strategico per esplorare la natura e vivere il territorio in modo sostenibile. In questa prospettiva, il progetto punta anche a rafforzare la rete tra gli operatori locali, favorendo la costruzione di un’offerta integrata e la possibilità, per i visitatori, di acquistare pacchetti esperienziali legati al territorio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia Experience al via: giornalisti e media sul Gargano

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