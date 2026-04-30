Manfredonia Experience | giornalisti e influencer internazionali sul Gargano

Dal 6 al 9 maggio, Manfredonia ospiterà un evento dedicato a giornalisti, influencer e blogger specializzati in viaggi. Durante questa iniziativa, i partecipanti visiteranno diverse località del Gargano, approfondendo le attrazioni e le peculiarità del territorio. L'evento mira a far conoscere la città e le sue attrazioni attraverso reportage e contenuti digitali prodotti dai professionisti coinvolti.

Dal 6 al 9 maggio si terrà Manfredonia Experience: la città apre le porte a giornalisti, travel blogger e content creator di rilievo internazionale. Il Press Tour, promosso dalla Fondazione Re Manfredi, ha un obiettivo preciso: costruire visibilità qualificata per la città attraverso narrazioni autentiche, capaci di raggiungere pubblici differenziati sui canali nazionali e internazionali. Il programma di Manfredonia Experience tocca i principali punti di interesse del territorio: il centro storico e il Castello Svevo-Angioino-Aragonese, il Parco Archeologico di Siponto con l'installazione di Edoardo Tresoldi, l'Abbazia di Santa Maria di Pulsano e l'Abbazia di San Leonardo in Lama Volara, l'Oasi Laguna del Re e il porto turistico Marina del Gargano.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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