Manfredonia danneggiamenti in Villa Comunale La Marca | Presentato denuncia

Dopo il fine settimana, i frequentatori della Villa Comunale di Manfredonia hanno segnalato danni alla struttura. Sono stati trovati pali della luce rotti e muretti danneggiati. La denuncia per i danni è stata presentata dalle autorità competenti. La situazione è stata comunicata al pubblico attraverso le fonti ufficiali. La Villa rimane chiusa temporaneamente mentre si valutano i danni e si pianificano eventuali interventi di riparazione.

Pali della luce distrutti e muretti danneggiati: questo è il nuovo triste conto presentato alla città dai frequentatori della Villa Comunale di Manfredonia, dopo questo lungo weekend. La Marca: “Abbiamo presentato oggi una denunciaquerela per danneggiamenti in villa comunale. Non possiamo permettere che pochi possano danneggiare. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, danneggiamenti in Villa Comunale. La Marca: “Presentato denuncia” Notizie correlate Presentato il nuovo album di Domenico La Marca, sindaco di ManfredoniaUn progetto musicale per sensibilizzare il territorio a riflettere su temi universali quali accoglienza, immigrazione, pace, mafia, bambini, guerra. Stazione, la denuncia: “In un condominio della zona danneggiamenti ed escrementi umani"Il Comitato Costituente Futuro Nazionale Parma: "A causa della rottura del chiudiporta, il portone è rimasto aperto per ore, trasformando l’intero...