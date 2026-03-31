Stazione la denuncia | In un condominio della zona danneggiamenti ed escrementi umani

Nella zona della stazione di Parma, un condominio è stato teatro di danni e presenza di escrementi umani durante la notte. La denuncia è stata resa nota dal Comitato Costituente Futuro Nazionale Parma, che ha segnalato un episodio di inciviltà verificatosi in un edificio vicino alla stazione. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti per le verifiche del caso.

Il Comitato Costituente Futuro Nazionale Parma: "A causa della rottura del chiudiporta, il portone è rimasto aperto per ore, trasformando l’intero stabile in terra di nessuno" "Questa notte - si legge in una nota del Comitato Costituente Futuro Nazionale Parma - in un condominio nei pressi della stazione di Parma, si è verificato un episodio di inciviltà che ha dell’incredibile. A causa della rottura del chiudiporta, il portone è rimasto aperto per ore, trasformando l’intero stabile in terra di nessuno. Questa mattina i residenti si sono trovati davanti a uno scenario indegno: devastazione delle parti comuni, oggetti strappati e danneggiati, escrementi umani vicino all’ascensore e totale disordine e degrado. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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