Manfredonia Pezzella | Questa piazza ci ha trascinato

Dopo la festa al Miramare e la conquista della salvezza, l’allenatore della squadra locale ha parlato ai microfoni di IlSipontino. Ha affermato che il supporto della piazza li ha spinti e che hanno sempre dato il massimo in questa stagione. Le sue parole si sono concentrate sull’importanza del pubblico e sulla determinazione del gruppo durante tutto il campionato.

Mister Pezzella ai microfoni de IlSipontino dopo la salvezza e la festa al Miramare: "Questa piazza ci ha trascinato, abbiamo sempre dato il massimo. Ci abbiamo messo il cuore". "Il campionato è stato straordinario, 43 punti! Merito di questo gruppo, di questi ragazzi. Io voglio elogiare il gruppo e lo staff, è stato fatto un grande lavoro". Anche un pizzico di polemica: "Abbiamo zittito molte persone che ci davano per morti". Sul futuro: "Qua mi sono sentito sempre amato, io ho amato tantissimo questa realtà. Il domani? Il mio contratto scade, mi prenderò una pausa. Ci sono altre possibilità, ma la mia priorità resta il Manfredonia. Ma se ci sono le condizioni per andare avanti, mi siederò al tavolo con la società".🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Pezzella: “Questa piazza ci ha trascinato” Notizie correlate Leggi anche: Manfredonia-Paganese, Pezzella: “Questa squadra ha cuore e coraggio” Manfredonia, che stangata per Pezzella: 4 giornate di squalificaIl Manfredonia Calcio 1932 rende note le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in seguito all’esame dei referti arbitrali relativi al weekend di... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Manfredonia-Fidelis Andria Pezzella | La testa era pesante ma il punto è importante. Manfredonia, Pezzella: Questa piazza ci ha trascinatoManfredonia, Pezzella: Questa piazza ci ha trascinato Mister Pezzella ai microfoni de IlSipontino dopo la salvezza e la festa al Miramare: Questa ... ilsipontino.net MANFREDONIA 25 APRILE Festa della Liberazione: Manfredonia in piazza tra storia e celebrazioni (FOTO VIDEO)Home // Manfredonia // Festa della Liberazione: Manfredonia in piazza tra storia e celebrazioni (FOTO VIDEO) ... statoquotidiano.it