Manca l’acqua in sei comuni della provincia a Latina le scuole chiudono prima

Da martedì 3 marzo l’acqua manca in sei comuni della provincia di Latina, tra cui Latina, Pontinia, Sabaudia e San Felice Circeo. Acqualatina ha annunciato che l’interruzione, causata da lavori urgenti e programmati sulla condotta adduttrice, interessa le zone di questi territori. Per questo motivo, le scuole di alcune località hanno deciso di chiudere prima e adottare misure temporanee.

L'interruzione idrica annunciata da Acqualatina dal pomeriggio di martedì 3 marzo con il ripristino previsto nella notte. L'ordinanza della sindaca Celentano che dispone la sospensione delle lezioni dalle 15 Manca l'acqua dal pomeriggio di martedì 3 marzo in sei comuni della provincia pontina. L'interruzione idrica è stata annunciata nei giorni scorsi da Acqualatina per lavori urgenti e programmati sulla condotta adduttrice al servizio dei territori di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina. Da quanto fatto sapere il servizio sarà sospeso dalle 15 di martedì 3 marzo; il ripristino dell'erogazione è previsto nel corso della notte, "con un ritorno graduale ovunque alla normale operatività", spiega ancora la società.