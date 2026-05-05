Manca l’acqua in sei comuni della provincia pontina A Latina le scuole chiudono prima

In sei comuni della provincia pontina si registrano problemi di approvvigionamento idrico. A Latina, le scuole saranno chiuse prima del solito giovedì 7 maggio a causa dell’interruzione dell’acqua prevista da Acqualatina nel pomeriggio. La sospensione dell’erogazione interessa le zone di competenza dell’ente gestore, che ha comunicato l’interruzione ai cittadini. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali tempi di ripristino.

Chiudono prima le scuole a Latina giovedì 7 maggio a causa dell’interruzione idrica annunciata da Acqualatina per il pomeriggio della stessa giornata. Lo stop al servizio, ha spiegato la società, si rende necessario per consentire le operazioni tecniche di messa in esercizio della nuova condotta.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Manca l’acqua in sei comuni della provincia, a Latina le scuole chiudono primaL’interruzione idrica annunciata da Acqualatina dal pomeriggio di martedì 3 marzo con il ripristino previsto nella notte. Manca l’acqua in sei Comuni tra i quali Latina: le scuole chiudono prima martedì 3 marzoAlcune scuole chiudono prima domani, martedì 3 marzo 2026, perché manca l'acqua dalle 15. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Manca l'acqua il 5 e il 6 maggio in diversi comuni del Trapanese. Ecco quali; Fino al 4 maggio manca l’acqua a Vasto Marina, San Salvo Marina e Montenero di Bisaccia Marina; Manca il 37% dell'acqua: la Lombardia chiede di ritardare l'irrigazione dei campi; Risorsa idrica, peggiora lo stato delle riserve d'acqua in Lombardia: Deficit del 37%. Situazione critica soprattutto perché manca la neve. 5 invenzioni che depurano l’acqua e la rendono potabile a costo zero (e che potrebbero risolvere il problema della crisi idrica)Cinque invenzioni per produrre acqua potabile con sole, grafene e filtri: dall’acqua dall’aria alla dissalazione solare. greenme.it Manca l’acqua a Licola, rubinetti a secco da tre giorni e residenti in protestaNon si ferma l'emergenza idrica che da venerdì scorso sta mettendo in ginocchio i residenti di via Vicinale Masseria Vecchia a Licola, fascia costiera di Giugliano. Decine di famiglie si ritrovano da ... internapoli.it Il suono torna all’alba. Manca meno di quanto pensi. Si parte il 7 giugno. C’è qualcosa in quell’ora in cui il mondo è ancora sospeso. Ogni volta è diverso. Ogni alba porta con sé qualcosa di nuovo, e ogni Bagno di Suoni è un viaggio che non si ripete mai. No - facebook.com facebook Teoricamente manca più di un anno alle prossime elezioni e siamo già in campagna elettorale per il 2027... Ma c'è chi afferma che ormai la campagna elettorale è sostanzialmente "permanente". Tutto questo mi fa pensare a tre cose: 1) Che quando una societ x.com