Denzel Washington atteso a Roma il film su Annibale verrà girato a Cinecittà

Denzel Washington sarà a Roma per le riprese di un nuovo film diretto da Antoine Fuqua. La produzione, un biopic storico su Annibale, si svolgerà principalmente negli studi di Cinecittà. L’attore americano torna a collaborare con il regista, con cui ha già lavorato in passato. Le riprese sono previste nelle prossime settimane e coinvolgeranno diverse location della capitale.

L'attore riunirà le forze ancora una volta con il regista Antoine Fuqua per il biopic storico dedicato al condottiero cartaginese che sfidò l'allora invincibile esercito romano Le riprese del film Netflix ancora senza titolo di Antoine Fuqua con Denzel Washington nel ruolo del generale cartaginese Annibale, annunciato nel 2023, cominceranno finalmente quest'estate in Italia. Come riportato da Variety, la produzione si svolgerà principalmente presso gli studi Cinecittà di Roma, con la pre-produzione già in fase avanzata e la ricerca delle location per il film già in corso in Italia. Il biopic storico è stato scritto da John Logan, tre volte nominato all'Oscar per la sceneggiatura con The Aviator di Martin Scorsese, Il gladiatore di Ridley Scott e Hugo Cabret sempre con Scorsese.