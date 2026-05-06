Mamazen chiude ZenVet e Micury | i conti non tornano per le startup

Due startup italiane hanno chiuso i battenti a causa di problemi nei conti e di difficoltà nella crescita. Una delle aziende, con un fatturato di circa 6.000 euro mensili, ha deciso di interrompere le attività. Secondo fonti vicine alle imprese, il costo di acquisizione dei clienti ha rappresentato un ostacolo alla scalabilità, contribuendo alla decisione di chiudere. La notizia ha attirato l'attenzione nel settore delle startup italiane.

? Cosa scoprirai Come può un business con 6.000 euro mensili fallire?. Perché il costo di acquisizione cliente ha bloccato la scalabilità?. Quali errori logistici hanno impedito il successo del servizio on demand?. Dove vengono riallocate le competenze dei team dopo la chiusura?.? In Breve ZenVet registrava costi di acquisizione cliente a 120 euro contro 29 margini.. Micury presentava costi di acquisizione utente a 75 euro contro target 45.. ZenVet mostrava solo 1,5 utilizzi annui per cliente nonostante 6.000 euro ricavi.. Micury contava 350 clienti tra Milano e Torino prima della chiusura..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mamazen chiude ZenVet e Micury: i conti non tornano per le startup Notizie correlate Meloni a Sanremo 2026: Conti chiude le porte, “Fantascienza!Conti smentisce la presenza di Meloni a Sanremo 2026 Carlo Conti ha smentito categoricamente le voci che davano la Presidente del Consiglio Giorgia... Olimpiadi Milano-Cortina, i conti non tornano: 310 milioni di extra-costi. Il rischio per le casse di Stato e ComuniAmmonterebbe a 310 milioni di euro il “buco” della Fondazione Milano Cortina, di cui 230 milioni per maggiori costi e 80 milioni per minori entrate... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Mamazen chiude le startup Zenvet e Micury; Mamazen annuncia la chiusura di due delle sue startup. Il vero fallimento non è chiudere un'azienda ma non imparare. Mamazen chiude le startup Zenvet e MicuryCrescita di mercato insufficiente, elevati costi di acquisizione clienti, bassa scalabilità alla base della decisione ... startupbusiness.it Mamazen annuncia la chiusura di due delle sue startup. «Il vero fallimento non è chiudere un’azienda ma non imparare»Vivere il fallimento non come una sconfitta ma come un’occasione per imparare, migliorarsi, riprovarci e fare meglio. Con questo spirito lo startup studio torinese Mamazen ha annunciato la chiusura di ... startupitalia.eu