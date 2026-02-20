Meloni a Sanremo 2026 | Conti chiude le porte Fantascienza!

Carlo Conti ha chiarito che Giorgia Meloni non sarà presente a Sanremo 2026, rispondendo alle voci circolate nelle ultime settimane. La notizia si è diffusa subito, ma il conduttore ha definito l’indiscrezione “fantascienza” e ha specificato che nessun accordo è stato preso. La discussione riguardava anche la possibilità di un intervento politico in apertura, ma Conti ha ribadito che la serata resterà dedicata alla musica. La questione rimane ancora aperta.

Conti smentisce la presenza di Meloni a Sanremo 2026. Carlo Conti ha smentito categoricamente le voci che davano la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni come ospite alla prima serata del Festival di Sanremo 2026. La notizia, circolata nelle scorse ore, è stata definita dal conduttore come “fantascienza” attraverso un post sui social media, ponendo fine alle speculazioni sulla sua possibile presenza alla kermesse musicale. L’origine delle indiscrezioni risiedeva in un retroscena che vedeva lo stesso Conti aver valutato la possibilità di estendere un invito alla leader di Fratelli d’Italia per la serata inaugurale del Festival, in programma per il 24 febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Madonna a Sanremo 2026? Conti chiude le porte: “Impossibile” Leggi anche: Sanremo 2026, Conti: “Meloni al Festival? E’ fantascienza!” Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il primo volto noto inquadrato in platea a Sanremo potrebbe essere quello di Giorgia Meloni, con la figlia Ginevra accanto: l'indiscrezione sulla presenza della premier all'Ariston; Sanremo, la tentazione di Meloni: passerella all’Ariston per la prima serata; Giorgia Meloni potrebbe partecipare alla prima serata del Festival di Sanremo; Nessun big di Sanremo vuole parlare bene di Giorgia Meloni. Lucci fuori dal Quirinale chiede ai cantanti del festival di dire qualcosa di bello su Premier e governo. Sanremo 2026, dopo Meloni pure Conti smaschera la fake news: Nessun invitoDopo Palazzo Chigi tocca a Carlo Conti smentire la fake news su Sanremo 2026. Un invito al Festival in forma privata del conduttore alla premier ... iltempo.it Carlo Conti smentisce la presenza di Giorgia Meloni a SanremoIl conduttore fiorentino fa chiarezza sulle indiscrezioni delle scorse ore riguardo alla presenza della premier nella serata di apertura ... firenzetoday.it Giorgia Meloni avrebbe pensato di andare a una serata di Sanremo. Mai un premier in carica ha partecipato al festival della canzone italiana, mai. Se nessuno ci è mai andato un motivo ci sarà. Se proprio Meloni ha del tempo libero, le suggeriamo di venire in x.com Smentita la partecipazione di Giorgia Meloni al Festival di Sanremo - facebook.com facebook