Nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio, un fronte di maltempo ha interessato diverse zone della Lombardia, con particolare intensità nel territorio del Comasco. Sono state segnalate violente grandinate che hanno coinvolto diverse aree, provocando danni e disagi. La perturbazione ha interessato anche le province di Milano e Varese, dove sono stati registrati fenomeni meteorologici intensi. La situazione è ancora sotto osservazione da parte delle autorità locali.

Cermenate (Como), 6 maggio 2026 - Il maltempo ogg i, mercoledì 6 maggio, ha colpito duro nel pomeriggio di oggi in mezza Lombardia ma soprattutto nel Comasco, Super grandinata . La grandine nella zona della Statale dei Giovi ha completamente ricoperto strade e giardini. Colpita con particolare violenza la zona tra Cermenate, Lomazzo e Cantù. Tanto da trasformare il paesaggio da primaverile inoltrato in invernale creando non pochi problemi anche alla circolazione stradale. https:www.ilgiorno.itvideograndine-nel-comasco-strade-come-innevate-a-cermenate-le-immagini-dal-drone-tsznvzqo Maltempo in Lombardia. Il maltempo è tornato a colpire, non solo il Comasco, la provincia di Milano con forti precipitazioni “a intermittenza” a partire dalla notte.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maltempo, violente grandinate in mezza Lombardia. Il punto da Milano a Varese fino a Como

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