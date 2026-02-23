Anticipo di primavera a Milano e in Lombardia | caldo fino 19 gradi poi torna il maltempo Quando e dove le previsioni meteo

Il clima mite ha portato temperature fino a 19 gradi a Milano, causate dall’anticipo di primavera. Tuttavia, le previsioni indicano che il maltempo tornerà presto, con pioggia e vento forte. Le aree più colpite saranno la pianura e le zone periferiche della città. Le condizioni meteo cambieranno rapidamente nelle prossime ore, lasciando spazio a giornate più instabili. La popolazione si prepara a gestire nuovi sbalzi di temperatura.

Milano, 23 febbraio 2026 – La primavera è pronta a sbocciare, ma non illudiamoci troppo: il maltempo è in agguato. Dopo un inizio di settimana con sole, cielo azzurro e temperature bene sopra la media stagionale, torneranno nuvole e pioggia con qualche grado in meno. Ma vediamo tutto nel dettaglio. Anticipo di primavera. L’ultima settimana di febbraio ci regalerà un anticipo di primavera, con sole e temperature ben al di sopra della media climatologica del periodo. Una situazione meteorologica, come affermano gli esperti de ilMeteo.it, da attribuire alla presenza di un vasto anticiclone che, giorno dopo giorno, si distenderà letteralmente su tutto il bacino del Mediterraneo, coinvolgendo ovviamente anche l’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Torna la neve in Lombardia: dove e quando. Vero inverno fino alla fine di gennaio, le previsioni meteo

Freddo, neve e pioggia fino a quando? Le previsioni meteo per il weekend a Milano e in Lombardia

