In Lombardia il settore aerospaziale vale 3 miliardi | Varese è la regina Como fa un balzo da gigante

In Lombardia, il settore aerospaziale ha raggiunto un valore di 3 miliardi di euro, con Varese che si distingue come centro principale e Como che registra un notevole aumento delle attività. Nel 2025, l’export della regione ha raggiunto livelli record, confermando la crescita rapida di questo comparto economico. La domanda internazionale continua a crescere, contribuendo a rafforzare la posizione della Lombardia nel settore aeronautico e spaziale.

Milano, 14 aprile 2026 – L’economia aeronautica e dello spazio cresce alla velocità della luce. E il mondo compra sempre più in Lombardia: nel 2025 l’export regionale ha toccato quote mai viste da queste parti. In euro, conti alla mano, è arrivato dai mercati internazionali un miliardo in più dell’anno prima. L’altra faccia sono i cento milioni in meno spesi dal comparto lombardo per acquistare dall’estero. È il distretto aerospaziale regionale a dare slancio a un comparto che in Italia ha toccato l’export record nel 2025: 8 miliardi. Poco meno di 3 miliardi (2,9, il 50% in più del 2024) arrivano dalle oltre 200 imprese lombarde (22mila...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In Lombardia il settore aerospaziale vale 3 miliardi: Varese è la regina, Como fa un balzo da gigante Il settore agroalimentare in Italia vale 67 miliardi: export Made in Italy traina economia e lavoroSecondo quanto emerge dal report AgriMercati di ISMEA, nei primi undici mesi del 2025 le esportazioni agroalimentari hanno registrato una crescita... Leggi anche: Decreto flussi, click day per 13.600 lavoratori domestici: il settore vale 17 miliardi Argomenti più discussi: Con il Cluster della cosmesi in Lombardia il futuro della bellezza; Lombardia, un settore terziario a due velocità: commercio al palo e turismo da rivedere; Allevamenti in Lombardia: il peso insostenibile della zootecnia; Dalla Lombardia la spinta per il record dell’Aerospazio. Regione Lombardia avvia una sperimentazione per integrare cultura e salute nei percorsi di cura. #welfareculturale - facebook.com facebook « » Non è ancora certo, ma ai tifosi residenti in Lombardia potrebbe essere vietata la trasferta in Hellas Verona-Milan In attesa della decisione definitiva la Curva Sud ha chiesto a tutti i rossoneri di non comprare un biglietto #curvas x.com