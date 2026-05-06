Nella giornata di oggi, mercoledì 6 maggio, la Lombardia è stata interessata da condizioni meteorologiche avverse con violente grandinate che hanno colpito principalmente la zona di Como e dintorni. In alcune aree, come Cermenate, si sono verificate forti precipitazioni di grandine, mentre sui passi alpini sono caduti fiocchi di neve. La perturbazione ha coinvolto anche le zone di Milano, Varese e Sondrio, causando disagi e accumuli di ghiaccio e acqua.

Cermenate (Como), 6 maggio 2026 - Il maltempo ogg i, mercoledì 6 maggio, ha colpito duro nel pomeriggio di oggi in mezza Lombardia ma soprattutto nel Comasco, Super grandinata . La grandine nella zona della Statale dei Giovi ha completamente ricoperto strade e giardini. Colpita con particolare violenza la zona tra Cermenate, Lomazzo e Cantù. Tanto da trasformare il paesaggio da primaverile inoltrato in invernale creando non pochi problemi anche alla circolazione stradale. https:www.ilgiorno.itvideograndine-nel-comasco-strade-come-innevate-a-cermenate-le-immagini-dal-drone-tsznvzqo Maltempo in Lombardia. Il maltempo è tornato a colpire, non solo il Comasco, la provincia di Milano con forti precipitazioni “a intermittenza” a partire dalla notte.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maltempo, violente grandinate in mezza Lombardia e neve sui passi alpini. Il punto da Milano a Varese fino a Como passando per Sondrio

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