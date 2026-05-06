Maltempo pino cade in strada e danneggia quattro auto FOTO

Da firenzetoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Notte intensa per i vigili del fuoco di Firenze, impegnati in una serie di interventi legati al maltempo. Il bilancio delle operazioni parla di quattro interventi per danni da acqua e undici per alberi e rami pericolanti, con situazioni critiche soprattutto in città.Tra gli episodi più rilevanti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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