Con un' asta di ferro danneggia un' auto parcheggiata in strada arrestato

Un uomo armato di un’asta di ferro ha danneggiato un’auto parcheggiata in strada prima di essere fermato dalla polizia e arrestato. L’episodio si è verificato in una zona urbana, dove il soggetto ha colpito il veicolo con l’asta prima di essere raggiunto e tratto in arresto dagli agenti. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato ulteriori danni o escalation della situazione.

Armato di un'asta di ferro, si scaglia contro un'automobile in sosta, ma viene arrestato dalla polizia. Protagonista dell'episodio, avvenuto nel pomeriggio di martedì 21 aprile nel quartiere Rancitelli, è un uomo di 34 anni di origini straniere, accusato di danneggiamento aggravato e porto di.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Caos in zona stazione, 48enne lancia cassonetti in mezzo alla strada e danneggia un'auto parcheggiata: arrestatoI carabinieri lo hanno bloccato a fatica, l'uomo ha anche distrutto la cellula di sicurezza all'interno dell'auto che lo stava trasportando in... Danneggia le auto con una pistola irregolare a Vittoria vicino Ragusa, arrestato 50enneUn arresto per detenzione illegale di arma, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Vittoria (Ragusa), dove un uomo di 50 anni è... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Denunciano il furto di un furgone ma vengono arrestati per sequestro di persona; Due reperti sardi recuperati a New York sono ora al Museo Archeologico di Nuoro; Da New York a Nuoro: una dea madre preistorica e un bronzetto tornano a casa dopo la vendita all'asta; Sequestrano un senza dimora dentro a un furgone a Ottavia: due arresti della polizia di Stato. Sequestrano un uomo e tentano di incastrarlo, finiscono arrestati dalla Polizia a OttaviaUna porta sbarrata dall’esterno, una finestra sigillata con un’asta di ferro e, dall’altra parte, una voce che scandiva minacce sempre più violente: è in questo scenario che un uomo si è trovato prigi ... terzobinario.it Denunciano il furto di un furgone ma vengono arrestati per sequestro di personaDue uomini hanno accusato a Ottavia un terzo per il furto di un veicolo, dove in realtà avevano rinchiuso a forza un senza fissa dimora ... rainews.it Parcheggio condominio: il diritto d'uso resiste anche all'asta Il Tribunale di Catanzaro conferma: le aree sosta dei palazzi 1967-2005 restano ai condòmini. ... - facebook.com facebook