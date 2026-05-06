A Firenze, il maltempo ha causato diversi danni nella notte. I vigili del fuoco sono intervenuti in quattro casi per danni causati dall'acqua e in undici per alberi o rami pericolanti. Tra gli interventi più significativi, alcune auto sono state schiacciate da un pino, mentre la scuola Don Minzoni si è trovata allagata. Le operazioni sono proseguite fino alle prime ore del mattino.

FIRENZE – Vigili del fuoco del comando di Firenze a lavori tutta la notte per interventi legati al maltempo. 4 interventi per danni da acqua, 11 per alberi e rami pericolanti. Tra questi si segnala la caduta sulla sede stradale di un pino nel comune di Firenze in Via Giorgio Pasquali dove la squadra ha operato per alcune ore per la rimozione. Dall’evento sono rimaste danneggiate 4 vetture che si trovavano parcheggiate sulla pubblica via. Una squadra è intervenuta per un incendio di un gruppo elettrogeno per l’illuminazione di un cantiere in Via del Campo d’Arrigo per le quali sono in corso le indagini. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Maltempo a Firenze: auto schiacciate da un pino e scuola Don Minzoni allagata

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