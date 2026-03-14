Una perturbazione atlantica sta avanzando verso il Nord-Ovest italiano, provocando un peggioramento delle condizioni meteo. Domani, le piogge intense interesseranno soprattutto il Sud, mentre al Nord si prevede un’allerta arancione a causa delle condizioni di maltempo. La situazione riguarda specificamente le regioni del Nord-Ovest e la Calabria, dove si attendono piogge e condizioni meteorologiche avverse.

Una perturbazione atlantica si sta muovendo verso il Nord-Ovest italiano, portando con sé un peggioramento delle condizioni meteo che colpirà domani e la Calabria. Il Dipartimento della Protezione Civile ha esteso gli avvisi di sicurezza, prevedendo rovesci intensi, raffiche di vento e fenomeni temporaleschi per la giornata di domenica 15 marzo. I dati indicano che le precipitazioni saranno diffuse sulla Sicilia fin dal mattino, mentre in Calabria l’arrivo dei fenomeni è previsto dalla tarda mattinata. L’allerta arancione interessa porzioni di Liguria e Lombardia, mentre una vasta area del Sud e del Centro-Nord sarà coperta da allerta gialla. Dinamiche territoriali e livelli di rischio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo: allerta arancione al Nord, piogge intense al Sud

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