Una perturbazione di origine atlantica sta portando piogge intense su diverse aree del Nord, con rischio di allagamenti che si estende fino a venerdì. Le previsioni indicano che alcune zone del Centro potrebbero essere più colpite dai livelli elevati di acqua, con possibili allagamenti di strade e aree urbane. Inoltre, l’arrivo di aria africana potrebbe influenzare le condizioni meteorologiche del fine settimana, portando caldo e cielo soleggiato in molte regioni.

? Cosa scoprirai Quali zone del Centro rischiano allagamenti più gravi venerdì?. Come influenzerà l'aria africana il meteo del prossimo weekend?. Perché i terreni già saturi aumentano il rischio idrogeologico?. Dove colpiranno con più intensità i temporali nelle prossime ore?.? In Breve Scontro tra correnti polari e vapore subtropicale causa temporali intensi in Lombardia e Friuli.. Rischio allagamenti per terreni saturi nelle zone centrali tra giovedì 7 e venerdì 8 maggio.. Temperature tra 32 e 34 gradi previste per l'estremo Sud nel fine settimana.. Previsioni Tedici indicano miglioramento generale e soleggiamento nel weekend su tutta Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo al Nord e rischio allagamenti: piogge intense fino a venerdì

Nord Italia nella morsa del maltempo: frana in Friuli. Piogge torrenziali in Liguria e Toscana

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