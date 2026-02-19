temporali e venti forti allerta meteo gialla su tutta la regione

Il maltempo ha portato temporali e venti intensi in tutta la regione, causando disagi lungo le strade e interruzioni di energia elettrica. Le allerte meteo gialle sono state emesse a causa di venti che raggiungono velocità elevate e piogge abbondanti. Le previsioni indicano un peggioramento nel pomeriggio, con possibilità di allagamenti in alcune zone e raffiche che superano i 70 kmh. Le autorità invitano alla prudenza e al rispetto delle indicazioni fornite per evitare incidenti. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il quadro meteo che sta caratterizzando il territorio regionale con venti forti subirà una evoluzione con un peggioramento che, già nella giornata odierna, porterà anche temporali e rovesci. In considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sui nuovi scenari, la Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo Gialla e ha prorogato la vigente allerta meteo per vento forte e mare agitato. Dalle 16 di oggi, giovedì 19 febbraio alle 16 di domani, venerdì 20 febbraio, su tutta la Campania, si prevedono “precipitazioni sparse anche a carattere di intenso rovescio o temporale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

