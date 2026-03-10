Assalto notturno alla scuola Don Minzoni presi due ladri bloccati col taser

Nella notte del 6 marzo, due uomini sono stati fermati mentre tentavano di entrare nella scuola

A finire in manette, colti in flagranza di reato per tentato furto aggravato, sono stati due pregiudicati di origini partenopee Un colpo ai danni di un istituto scolastico del sud della provincia di Frosin0ne è stato sventato nella notte del 6 marzo grazie a una tempestiva operazione congiunta tra l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato. A finire in manette, colti in flagranza di reato per tentato furto aggravato, sono stati due pregiudicati di origini partenopee. L'operazione è scattata quando le pattuglie in perlustrazione hanno notato un'automobile sospetta parcheggiata a ridosso dell'Istituto Comprensivo "Don Minzoni" di Piedimonte San Germano. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Articoli correlati

Assalto notturno al bancomat: ladri in fuga col bottino dopo l'esplosionePaura nella notte a Policastro Bussentino, dove intorno alle 3 del mattino una banda di ladri ha preso di mira il bancomat dell’istituto Unicredit,...

Leggi anche: Assalto notturno a due Postamat ma qualcosa non funziona: l'ordigno non esplode e i ladri scappano a mani vuote