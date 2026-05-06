Malpensa sei bambini imparano a prendere l' aereo | il progetto per abbattere le barriere invisibili
A Malpensa, sei bambini di età compresa tra 6 e 10 anni hanno preso parte al progetto “Travel Rehearsal”, un’iniziativa che mira a ridurre le difficoltà legate ai viaggi in aereo. Durante l’attività, i partecipanti hanno simulato le procedure di check-in, sicurezza e imbarco, in modo da familiarizzare con le fasi del viaggio e superare le eventuali barriere invisibili legate a questa esperienza.
Sei bambini tra i 6 e i 10 anni hanno partecipato all'aeroporto di Milano Malpensa al programma “Travel Rehearsal”. Si tratta di una simulazione guidata delle procedure aeroportuali dedicata a persone autistiche o con sensibilità sensoriali. L'obiettivo è ridurre lo stress legato a un ambiente.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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