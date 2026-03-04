muore ragazza di 15 anni malore improvviso a casa

A Prato una ragazza di 15 anni è deceduta dopo aver avuto un malore improvviso nella propria abitazione. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, senza che siano state fornite ulteriori spiegazioni sulle cause. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare la giovane. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Prato, 4 marzo 2026 – Tragedia a Prato. Una ragazza di 15 anni è morta dopo essersi sentita male a casa. È successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 marzo, in un’abitazione in viale Galilei. La tragedia: malore in casa, muore a 15 anni Ancora non sono chiare le cause del malore che ha colto la ragazza all’improvviso. In base alle prime informazioni si tratterebbe di un attacco cardiaco. Lanciato l’allarme al 112, sul posto si sono precipitati i soccorritori. È stato allertato anche il personale dell’elisoccorso Pegaso che è atterrato al campo sportivo Faggi. Strade chiuse, traffico bloccato I soccorritori hanno tentato ogni manovra di rianimazione, ma per la 15enne non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

