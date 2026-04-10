Tragedia nel calcio l’allenatore morto all’improvviso | aveva 49 anni

Un allenatore di 49 anni è deceduto improvvisamente, provocando grande sgomento nel mondo del calcio. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando senza parole giocatori, staff e tifosi. La scomparsa è avvenuta durante una giornata di allenamenti, senza preavviso o segni premonitori. Le autorità sportive stanno ancora raccogliendo dettagli sulla vicenda, mentre la comunità calcistica si stringe intorno alla famiglia e ai collaboratori del professionista.

Il calcio si risveglia sotto choc per una notizia che ha colpito profondamente tutto l’ambiente sportivo. La Federazione calcistica del suo paese ha annunciato la morte improvvisa di del vice allenatore della nazionale, scomparso all’età di 49 anni. Il decesso è avvenuto nella giornata del 10 aprile, lasciando sgomenti colleghi, giocatori e tifosi. Secondo quanto riferito da Radio Wroclaw, era uscito a correre in mattinata, ma durante l’allenamento si sarebbe sentito male. Trasportato d’urgenza all’Ospedale Clinico Militare di Wroclaw, nonostante i soccorsi immediati e le cure tempestive, non è stato possibile salvargli la vita. La federazione, nel comunicato ufficiale, ha chiesto rispetto e privacy per la famiglia in questo momento di grande dolore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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