malore fatale 46enne trovata morta in casa

Una donna di 46 anni, di origini romene, Maricica Banceanu, è stata trovata esanime all’interno della sua abitazione: a stroncarla sarebbe stato un malore improvviso, probabilmente un infarto. A lanciare l’allarme alle forze dell’ordine è stata una figlia della donna che non riusciva a mettersi in contatto con lei. Quando i vigili del fuoco del distaccamento di Vittorio Veneto sono intervenuti per aprire la porta d’ingresso, la donna era ormai esanime. Si sono purtroppo rivelati inutili i soccorsi prestati da medico e infermieri del Suem 118. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

