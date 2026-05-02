malore nel sonno 21enne trovata morta nel letto

Una giovane donna di 21 anni è stata trovata senza vita nel suo letto, dopo un episodio di malore durante il sonno. La vittima, originaria di Alessandria, è stata trovata priva di sensi nella sua casa. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa improvvisa scomparsa.

di Alessandro Ferro – È morta nel sonno: si è consumata una tragedia a Bojon di Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia. A soli 21 anni si è spezzata la vita della giovane Elena Lo Giudice, originaria di Alessandria, che è stata trovata senza vita dal fidanzato nel letto che condividevano. Sarebbe dovuto essere un fine settimana spensierato, il Ponte del Primo maggio, quello di Elena e Nicola Panizzolo. Invece, al risveglio al mattino, la scoperta che ha lasciato sgomenti e senza parole. Subito avvisati, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. “Verso le 8 mi sono accorto che non si svegliava. Non rispondeva più.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Elena Lo Giudice, il fidanzato la trova morta nel letto a 21 anni: stroncata da un malore nel sonno

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