Male Dicto aggiunte nuove date al Rising Mini-Tour
I Male Dicto hanno annunciato l’aggiunta di nuove date al loro “Rising” Mini-Tour, dedicato alla promozione del loro primo EP intitolato “Rising”. L’EP è stato pubblicato dall’etichetta Ghost Record. Le date aggiornate copriranno diverse località, ampliando il percorso di presentazione del lavoro discografico. La band continuerà a esibirsi dal vivo con l’obiettivo di far conoscere il loro progetto musicale a un pubblico più ampio.
Si aggiungono nuove date al Mini-tour di presentazione dell’Ep di debutto dei Male Dicto dal titolo “Rising” pubblicato per Ghost Record. L’Ep è disponibile in digitale nei principali digital stores e in formato fisico. Questo il calendario aggiornato 22 Marzo – Ermitage Bistrò – Camporcher – (AO). 28 Marzo – Vicolo Schilke – Vercelli – (VC). 18 Aprile RELEASE PARTY – Balmetto dal Farinel – Borgofranco d’Ivrea – (TO). 29 Maggio – Motorbrulè Gattolupo – Castelletto Cervo – (BI). 28 Giugno – Bierfall – Gressoney St.Jean – (AO) – NEW. 11 luglio – Rotarius pub – Albiano d’Ivrea – TO – NEW. 18 Luglio – Birrificio Alba Live Beer Fest – Alba – (CN). 08 Agosto – Container – loc.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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