La WWE ha annunciato l’aggiunta di tre nuove tappe al proprio tour europeo, con date programmate in diverse località del Regno Unito. Questi nuovi appuntamenti si uniscono a quelli già previsti nel calendario, ampliando così la presenza della federazione nel continente. La serie di eventi si svolgerà nel prossimo periodo, portando i wrestler in diverse città del Regno Unito.

Il già fitto calendario che vedrà la WWE sbarcare ancora una volta nel vecchio continente si arricchisce di tre ulteriori appuntamenti in Regno Unito. A renderlo noto è stata la stessa WWE con un comunicato stampa: il tour estivo arriverà anche a Liverpool, Cardiff e Birmingham. Di seguito il calendario completo: European Summer Tour: 28 Maggio – Liverpool, UK Friday Night SmackDown: 29 Maggio – Barcellona, Spagna Clash in Italy: 31 Maggio – Torino, Italia Monday Night Raw: 01 Giugno – Torino, Italia European Summer Tour: 02 Giugno – Strasburgo, Francia European Summer Tour: 03 Giugno – Lisbona, Portogallo European Summer Tour: 04 Giugno –... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Aggiunte nuove date al tour europeo

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