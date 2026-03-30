Sal Da Vinci aggiunte nuove date per i suoi due tour

Sal Da Vinci ha annunciato nuove date per i suoi due tour, ampliando così il calendario delle sue esibizioni dal vivo. La cantante napoletana, vincitrice al Festival di Sanremo 2026, ha comunicato dettagli specifici sui concerti programmati nelle prossime settimane. Le date aggiuntive riguardano diverse città italiane e saranno inserite nelle tappe già previste del suo tour.

NAPOLI – La Sal Da Vinci mania non si arresta: dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 e in attesa di vederlo rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest con la sua “Per sempre sì”, Sal Da Vinci annuncia nuove date in Abruzzo, Campania, Marche, Puglia e Sardegna da aggiungere alla sua fittissima stagione dal vivo. Si inaugura la tourneé estiva – organizzata da Vivo Concerti – con la nuova data a Benevento @ BTC Music Festival il 15 luglio e si aggiungono al calendario: il 5 agosto a Golfo Aranci (SS) @ Golfo Aranci Mon Amour; il 10 agosto a Santa Maria di Castellabate (SA) @ Villa Matarazzo; il 13 agosto a San Nicola Arcella (CS) @ Arcella Open Air; il 15 agosto a Lucera (FG) @ Lucera Music Lights Festival. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Sal Da Vinci, aggiunte nuove date per i suoi due tour Articoli correlati Leggi anche: Tour di Sal Da Vinci: date e biglietti per ‘Napoli, per sempre sì’ in Italia Sal Da Vinci, due speciali date per i 50 anni dal debuttoTempo di lettura: 2 minuti Sal Da Vinci – tra i protagonisti della 76esima edizione del festival di Sanremo 2026, in gara con il brano Per Sempre Sì... Sal Da Vinci canta PER SEMPRE SI