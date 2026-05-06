Malattie renali croniche rare | parte da Milano la campagna CL3AR | obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni

Da Milano prende il via la campagna “CL3AR: obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni”, promossa da Sobi Italia e patrocinata da diverse associazioni del settore. La iniziativa si focalizza sulle malattie renali croniche rare, con un percorso itinerante che coinvolge diverse tappe sul territorio. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e i professionisti su questa condizione, attraverso incontri e attività informative.

Parte oggi da Milano la campagna itinerante “CL3AR: obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni”, un progetto di Sobi Italia, con il patrocinio di Progetto DDD ETS, FIR, SINEPE e SIP. L’iniziativa ha l’obiettivo di porre l’attenzione sull’importanza della salute dei reni, ancora oggi sottovalutata. Le patologie renali croniche, ancor più le patologie renali rare come la glomerulopatia da C3 (C3G) e la glomerulonefrite membranoproliferativa da immunocomplessi (IC-MPGN) primaria, sono spesso insidiose perché invisibili e silenti nelle prime fasi di malattia. Un tema, questo, estremamente cruciale, in quanto sottolinea l’importanza della diagnosi precoce, fondamentale per cambiare le prospettive e agire precocemente sull’evoluzione delle patologie renali croniche rare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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