Malattia Crohn con fistole nuovi dati su terapia monoclonale

Durante la Digestive Disease Week 2026, sono stati presentati nuovi dati riguardanti l’uso delle terapie monoclonali nel trattamento della malattia di Crohn con fistole. La conferenza si è svolta a Roma e ha visto la partecipazione di rappresentanti di Johnson & Johnson, tra gli altri. I risultati mostrano le ultime evidenze sull’efficacia di queste terapie nel gestire questa complessa condizione infiammatoria intestinale.

Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) - In occasione della Digestive disease week 2026, Johnson & Johnson ha presentato i risultati dello studio di fase 3 Fuzion, che ha valutato la sicurezza e l'efficacia di guselkumab negli adulti con malattia di Crohn perianale fistolizzante attiva, una manifestazione particolarmente complessa della malattia in cui il raggiungimento della remissione rappresenta tuttora una sfida clinica rilevante. "Alla 24esima settimana - informa una nota di J&J - guselkumab ha dimostrato tassi significativamente più elevati di remissione combinata delle fistole rispetto al placebo. Questo endpoint, particolarmente stringente, è definito come chiusura completa esterna delle fistole secernenti e assenza di raccolte fluide alla risonanza magnetica (Mri)".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Malattia Crohn con fistole, nuovi dati su terapia monoclonale Notizie correlate Farmaci: emicrania, dati positivi in fase IIb per monoclonale bocunebart(Adnkronos) – Lundbeck annuncia i risultati positivi dello studio di fase IIb sull'anticorpo monoclonale bocunebart per la prevenzione dell'emicrania. Battere sul nascere il diabete di tipo 2: al Giovanni XXIII di Bergamo sperimentata la prima terapia monoclonaleBergamo, 23 aprile 2026 – È una donna di 34 anni ad alto rischio di sviluppare un diabete di tipo 1 la prima persona trattata all'ospedale Papa... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Tremfya di J&J mostra efficacia nella malattia di Crohn fistolizzante. Malattia Crohn con fistole, nuovi dati su terapia monoclonaleRoma, 6 mag. (Adnkronos Salute) - In occasione della Digestive disease week 2026, Johnson & Johnson ha presentato i risultati dello studio di fase 3 ... iltempo.it Malattia di Crohn. Una nuova prospettiva nella terapia dalla ricerca italianaI risultati di uno studio di fase II sul mongersen, una nuova terapia orale, frutto della ricerca italiana coordinata dall'Università Tor Vergata l quale ha partecipato anche la Cattolica, ... quotidianosanita.it