A Bergamo, presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII, è stata sperimentata per la prima volta una terapia monoclonale per prevenire il diabete di tipo 2. La paziente, una donna di 34 anni considerata ad alto rischio di sviluppare il diabete di tipo 1, ha ricevuto un trattamento con Teplizumab. Questo anticorpo monoclonale si propone di ritardare l’insorgenza della malattia, segnando un passo importante nella ricerca clinica.

Bergamo, 23 aprile 2026 – È una donna di 34 anni ad alto rischio di sviluppare un diabete di tipo 1 la prima persona trattata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con Teplizumab, un trattamento che prevede l'infusione di un anticorpo monoclonale che ritarda l'esordio della malattia. È uno dei primi casi in Italia di terapia somministrata a pazienti adulti, spiega l'ospedale. Da fine 2024, in attesa del via libera dall'agenzia italiana del farmaco (Aifa), il trattamento è disponibile in Italia in pazienti selezionati in condizione di stadio 2 del diabete di tipo 1 (prediabete) e con almeno due anticorpi anti-beta cellula, su indicazione del medico specialista e dietro approvazione di un Comitato etico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Battere sul nascere il diabete di tipo 2: al Giovanni XXIII di Bergamo sperimentata la prima terapia monoclonale

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