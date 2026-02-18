Farmaci | emicrania dati positivi in fase IIb per monoclonale bocunebart

Lundbeck ha annunciato che lo studio di fase IIb sul monoclonale bocunebart ha mostrato risultati promettenti. La causa è l’emicrania, una condizione che colpisce milioni di persone e limita le loro attività quotidiane. Durante la sperimentazione, i ricercatori hanno osservato una riduzione significativa delle crisi nei pazienti trattati con il farmaco. Il nuovo anticorpo si è dimostrato efficace nel prevenire l’insorgenza di attacchi, offrendo una possibile alternativa ai trattamenti attuali. La prossima fase prevede ulteriori test per confermare i risultati.

(Adnkronos) – Lundbeck annuncia i risultati positivi dello studio di fase IIb sull'anticorpo monoclonale bocunebart per la prevenzione dell'emicrania. La parte dello studio dose-finding di fase IIb 'Proceed' su bocunebart (Lu AG09222) che ha valutato la somministrazione endovenosa del farmaco ha raggiunto l'endpoint primario – comunica la società – dimostrando una riduzione dal basale del numero medio dei giorni mensili di emicrania tra la settimana 1 e la settimana 12 statisticamente significativa rispetto al placebo, in pazienti con precedenti fallimenti di terapie preventive.