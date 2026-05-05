A Bari, ci sono solo 90 posti letto disponibili per le persone affette da Alzheimer, una condizione che coinvolge migliaia di pazienti nella città. La scarsità di strutture ospedaliere dedicate rende difficile trovare sistemazioni adeguate per tutti i malati che necessitano di assistenza. Ogni anno, il costo di gestione di un paziente con demenza in famiglia si aggira intorno a cifre significative, evidenziando la complessità della cura e l’impatto economico sul nucleo familiare.

? Cosa scoprirai Come possono 90 posti letto servire migliaia di malati a Bari?. Quanto costa ogni anno gestire un paziente con demenza in famiglia?. Chi deve pagare le rette per i centri diurni a Bari?. Perché i servizi sono concentrati solo in alcune zone della città?.? In Breve Oltre 2.500 malati a Bari e tra 70.000 e 100.000 in tutta la Puglia.. Solo 3 centri diurni operativi con 90 posti letto per la città.. Costi di assistenza tra 15.000 e 25.000 euro annui per ogni nucleo familiare.. Petizione rivolta a Regione Puglia e ASL Bari per nuovi accreditamenti regionali.. A Bari tra le 316.000 anime che animano la città, oltre 2.500 persone lottano contro l’Alzheimer e altre forme di demenza, affrontando una gestione della malattia che sta diventando un peso quasi esclusivamente privato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, l’allarme Alzheimer: solo 90 posti letto per migliaia di malati

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