Orientarsi tra cure e percorsi per vincere il dolore cronico Lanciata la piattaforma che guida i pazienti

È stata recentemente avviata una piattaforma dedicata a fornire informazioni e indicazioni pratiche per affrontare il dolore cronico, una condizione che colpisce milioni di individui. La piattaforma si propone di aiutare i pazienti a orientarsi tra le diverse opzioni di cura e percorsi terapeutici disponibili, offrendo un supporto concreto in un ambito spesso complesso da gestire.

Una risposta concreta e strutturata a una delle condizioni più diffuse e allo stesso tempo più complesse da gestire: il dolore cronico, una realtà che riguarda milioni di persone. È questo il senso del progetto “Una bussola per il dolore”, promosso da Fondazione Isal, per il quale ha preso il via.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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