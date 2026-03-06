8 marzo nei musei statali | ingresso gratuito per tutte le donne e guida completa agli eventi speciali

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata della donna, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente per tutte le donne. L’iniziativa coinvolge diverse strutture culturali distribuite sul territorio nazionale, offrendo l’opportunità di visitare esposizioni e aree archeologiche senza costi. Sono in programma anche eventi e attività dedicate, pensate per celebrare questa ricorrenza.

