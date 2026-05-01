Il “Magic Gran Galà Internazionale di Magia” torna a Roma per la dodicesima volta, previsto per il 8 e 9 maggio 2026 all’Auditorium della Conciliazione. Questa edizione si distingue per una nuova direzione, con una tematica che abbandona l’uso di animali e si concentra su una dimensione più etica e poetica. L’evento si inserisce nell’anno dedicato a San Francesco, aggiungendo un significato simbolico alla manifestazione.

8 e 9 maggio 2026 Lo stupore non ha bisogno di catene, ma di ali per far volare la fantasia. Il “ Magic Gran Galà Internazionale di Magia ” torna a Roma per una dodicesima edizione che segna una svolta poetica ed etica. Quest’anno, la produzione WonderArt Entertainment ha scelto di celebrare l’anniversario di San Francesco d’Assisi, onorando la sua “magia” più grande: la capacità di comunicare con gli animali in un dialogo di fratellanza universale. E per fortificare il valore di questo messaggio e l’importanza di rispettare tutte le creature della natura per la prima volta al “Magic” non ci saranno animali vivi sul palcoscenico. Illusionisti e prestigiatori nelle loro esibizioni ospiteranno simbolici animali creati artigianalmente, dimostrando che l’arte magica può incantare la platea puntando esclusivamente su talento e creatività.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - “Magic”, niente animali: la rivoluzione etica del Gran Galà nell’anno di San Francesco all’Auditorium della Conciliazione

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