Nelle ultime ore si sono registrate condizioni meteorologiche favorevoli in molte zone, con temperature che si sono mantenute intorno ai 20-25 gradi. Tuttavia, le previsioni indicano un cambiamento nei prossimi giorni, con possibili temporali e rischi di alluvioni lampo, in particolare in alcune aree della Toscana. La situazione climatica sta mutando dopo un periodo di tempo stabile e soleggiato, che ha caratterizzato il lungo ponte del Primo Maggio.

Firenze, 2 maggio 2026 – Godiamoci queste ultime ore di sole e temperature dolci. Il lungo ponte del Primo Maggio si sta rivelando un’oasi di serenità, con picchi di 20-25 gradi che invitano alle gite fuori porta. Pretty young teenage girl laying on a grass Ma il sipario sta per calare: i modelli matematici parlano chiaro e annunciano un " ribaltone " atmosferico che riporterà la Toscana e gran parte della Penisola indietro di qualche mese nel giro di poche ore. La svolta: lunedì l’assalto atlantico. La stabilità garantita dall'alta pressione ha i giorni contati. Secondo Federico Brescia, esperto di iLMeteo.it, già da lunedì 4 maggio una poderosa depressione di origine polare scardinerà il blocco anticiclonico.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meteo, il "ribaltone" di Maggio: dopo il sole, rischio alluvioni lampo e temporali: ecco dove in Toscana

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#meteo #Toscana: lungo fine settimana all'insegna dell'alta pressione e del tempo stabile. I venti attenueranno in serata e domani saliranno anche le temperature, anche se farà fresco al mattino. x.com