Domani mattina alle 10 si terrà l'inaugurazione del “Maggio Castiglionese” presso Porta Fiorentina. L'evento dà il via a una serie di iniziative in programma durante tutto il mese, coinvolgendo diverse location della città. La manifestazione prevede spettacoli, mostre e incontri culturali, con il coinvolgimento di associazioni locali e cittadini. La cerimonia di apertura sarà aperta al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle eventuali normative vigenti.

Arezzo, 30 aprile 2026 – Al via il “ Maggio Castiglionese”. Domani mattina ore 10.00 – Porta Fiorentina. Un cartellone pieno di eventi. Ritornano i “Primi di Maggio” e il “ Valdichiana Wine Festival”. Fiera Campionaria lungo viale Marconi 1 e 3 Maggio. Ci siamo, domani ore 10.00 a Porta Fiorentina inaugurazione dell’edizione 2026 del “Maggio Castiglionese”.Il tradizionale evento che ha segnato lo sviluppo economico e sociale del territorio apre le “porte” della Città ai visitatori e turisti. Dopo il successo dello scorso anno ritorna i l Festival “Primi di Maggio ” (1, 2 e 3 maggio) nel Piazzale Garibaldi. Sotto il grande tendone, i sapori della tradizione prendono vita grazie alla collaborazione tra i ristoranti del Centro Commerciale Naturale e la tradizionale “Pasta Toscana”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via il “Maggio Castiglionese”

Presentato il programma del Maggio Castiglionese

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