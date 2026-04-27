Bari il Maggio all’infanzia parte tra Pinocchio e il circo svizzero

Il 9 maggio il Teatro Piccinni di Bari ospiterà l'apertura della 29ª edizione del festival Maggio all’infanzia, dedicato ai bambini e alle famiglie. La manifestazione, che si svolge ogni anno, si concentra quest’anno tra le rappresentazioni ispirate a Pinocchio e gli spettacoli del circo svizzero. L’evento si snoderà per diverse settimane, coinvolgendo numerosi artisti e compagnie provenienti da varie regioni.

?? Cosa sapere Il 9 maggio il Teatro Piccinni di Bari inaugura la 29ª edizione del Maggio all'infanzia. Il festival coinvolge Bari e sei comuni pugliesi con oltre 60 appuntamenti per famiglie. Il 9 maggio alle ore 18:30 il Teatro Piccinni di Bari ospiterà l'anteprima di Pinocchio, adattamento della Zaches Teatro che inaugura la 29ª edizione del festival Maggio all'infanzia con una messa in scena ambientata in un teatro di marionette dismesso. La rassegna, curata dalla direttrice artistica Te .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, il Maggio all’infanzia parte tra Pinocchio e il circo svizzero Notizie correlate Radici Foreste: teatro e circo contemporaneo al Parco della Bissuola il 2 e 3 maggioNasce nella primavera-estate 2026 “Radici Foreste”, festival diffuso dedicato al teatro, al circo contemporaneo e alle arti performative, che... Race for the cure, dal 7 al 10 maggio il Circo Massimo si tinge di rosaDa giovedì 7 a domenica 10 maggio il Circo Massimo si trasforma in un villaggio globale della prevenzione. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Maggio all'infanzia, il Pinocchio di Zaches Teatro inaugura gli appuntamenti a Bari; Bari | Pinocchio; Festival dello Sviluppo Sostenibile, a maggio la decima edizione in 8 città da Milano a Bari tra eventi su...; Un murale al parco Maugeri e barche intitolate alle vittime: così Bari celebra l'antimafia. Bari, il 4 maggio la Giornata dedicata a disabili, anziani e bambini in preparazione della Sagra di San NicolaL’iniziativa, coordinata dal Movimento Italiano Disabili di Bari guidato da Nicola Papagna, coinvolge numerose associazioni del territorio e realtà del volontariato sociale, tra cui EPAS – ACLI ... giornaledipuglia.com Bari, alla festa di San Nicola sorvolo delle Frecce tricolori: l'8 maggio torna la Pattuglia acrobaticaComune di Bari e Aeroclub non rinunciano all'omaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale al Santo Patrono. L’8 maggio, alle ore 17, sorvolo su Bari: il 7 maggio, stessa ora, prove tecniche ... lagazzettadelmezzogiorno.it Gran Premio di Bari di questa mattina - facebook.com facebook Bari nella tempesta perfetta: la sconfitta di Avellino non sottolinea tutte le negatività della stagione x.com