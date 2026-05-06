Magenta la Riserva della Fagiana | un patrimonio verde tra biodiversità e storia

Nel territorio di un comune della Lombardia si trova la Riserva Naturale Orientata La Fagiana, un’area protetta che si estende su una vasta superficie. La riserva, nota per la sua biodiversità, rappresenta un patrimonio naturale e storico della regione. La zona è caratterizzata da ambienti naturali che ospitano diverse specie di flora e fauna. La gestione della riserva è affidata a enti locali e regionali che si occupano della tutela e della conservazione del sito.

Nel territorio del Comune di Magenta si estende una delle aree naturalistiche più preziose della Lombardia: la Riserva Naturale Orientata La Fagiana. Con i suoi circa 500 ettari, rappresenta un raro esempio di ecosistema della pianura Padana ancora ben conservato, capace di coniugare tutela.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Nichelino: 6.700 mq di nuovo verde tra ricerca e biodiversitàIl Comune di Nichelino presenterà ufficialmente mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 18:30, i risultati ottenuti con il progetto SOFT PILOT legato... Dall'intitolazione dell'area verde alla raccolta rifiuti, c'è la 'Maratona della biodiversità'Prosegue l’impegno di Plastic Free per la tutela dell’ambiente e la promozione della biodiversità con una nuova iniziativa nel territorio ferrarese,...