Dall' intitolazione dell' area verde alla raccolta rifiuti c' è la ' Maratona della biodiversità'

Una nuova iniziativa si svolge nel territorio ferrarese per promuovere la tutela ambientale e la biodiversità. L’evento fa parte della settimana internazionale Lions Ambiente, denominata ‘Maratona della Biodiversità’, organizzata dal Lions Club e sostenuta dall’associazione Plastic Free. Tra le attività previste ci sono l’intitolazione di un’area verde e la raccolta dei rifiuti, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità su temi ecologici.

Prosegue l’impegno di Plastic Free per la tutela dell’ambiente e la promozione della biodiversità con una nuova iniziativa nel territorio ferrarese, realizzata nell’ambito della settimana internazionale Lions Ambiente - Maratona della Biodiversità, promossa da Lions International - Lions Club.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Assemblea di Terra&Acqua affronta il futuro dell’area protetta: nuove iniziative per la conservazione della biodiversitàGiovedì 5 febbraio, al Teatro ai Frari, nella sala del Padiglione San Polo, si è svolta un’assemblea pubblica che ha visto più di cento persone... Area San Francesco. Scatta la raccolta firme: "Giù le mani dal verde"Una raccolta di firme a favore delle tutela del verde e dello stop al consumo di suolo.