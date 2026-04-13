Mercoledì 22 aprile alle 18:30 il Comune di Nichelino presenterà i risultati del progetto SOFT PILOT, parte dell’iniziativa europea CICADA4CE. L’intervento riguarda 6.700 metri quadrati di nuovo spazio verde, dedicato alla ricerca e alla biodiversità. L’evento si svolgerà ufficialmente per condividere i progressi e le finalità di questa operazione.

Il Comune di Nichelino presenterà ufficialmente mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 18:30, i risultati ottenuti con il progetto SOFT PILOT legato all’iniziativa europea CICADA4CE. L’evento, che si terrà presso l’Infopoint del Boschetto in occasione della Giornata della Terra, segna la conclusione di un intervento di rigenerazione urbana che ha coinvolto oltre 6.700 metri quadrati di territorio, trasformando un’area cittadina in un centro di sperimentazione ambientale e botanica. L’incontro per illustrare i traguardi raggiunti vedrà la partecipazione di diverse figure chiave: il sindaco Giampiero Tolardo e l’assessore all’Ecologia integrale Alessandro Azzolina saranno presenti insieme ai docenti del DISAFA dell’Università di Torino, ente che ha guidato le attività scientifiche del progetto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nichelino: 6.700 mq di nuovo verde tra ricerca e biodiversità

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